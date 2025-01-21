В Орле на Выгонке проверили маршрутки

21.1.2025 | 11:20 Новости, Транспорт

Наибольшие проблемы выявили на маршруте №15.

Фото: t.me/onf_orel

Напомним, он соединяет остановки «Кольцо ТМК «Гринн»» и «Южный переулок».

Рейд провели сотрудники городского комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи. Как сообщает пресс-служба Администрации Орла, основные проблемы выявили на маршруте №15 («Спецавтобаза – улица Высоковольтная»).

Здесь число автобусов, реально вышедших на маршрут, оказалось ниже цифр, обозначенных в контракте. Кроме того, данный транспорт обозначался в системе ГЛОНАСС со значительными перебоями.

Также чиновники проверили маршруты №47 («Государственный университет – УНПК» – переулок Южный») и №48 («Государственный университет – УНПК»). Здесь ситуация оказалась получше. Однако на всех трёх маршрутах нашлись автобусы, которые не соблюдали точный график движения, а также имели неудовлетворительное внешнее санитарное состояние.

По результатам проведённой проверки в адрес перевозчиков направлены предупреждения.

Ранее ситуацию с транспортным обслуживанием Выгонки раскритиковал «Народный фронт».

ИА «Орелград»


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