В Орле на Выгонке проверили маршрутки

Наибольшие проблемы выявили на маршруте №15.

Напомним, он соединяет остановки «Кольцо ТМК «Гринн»» и «Южный переулок».

Рейд провели сотрудники городского комитета по организации транспортного обслуживания населения и связи. Как сообщает пресс-служба Администрации Орла, основные проблемы выявили на маршруте №15 («Спецавтобаза – улица Высоковольтная»).

Здесь число автобусов, реально вышедших на маршрут, оказалось ниже цифр, обозначенных в контракте. Кроме того, данный транспорт обозначался в системе ГЛОНАСС со значительными перебоями.

Также чиновники проверили маршруты №47 («Государственный университет – УНПК» – переулок Южный») и №48 («Государственный университет – УНПК»). Здесь ситуация оказалась получше. Однако на всех трёх маршрутах нашлись автобусы, которые не соблюдали точный график движения, а также имели неудовлетворительное внешнее санитарное состояние.

По результатам проведённой проверки в адрес перевозчиков направлены предупреждения.

Ранее ситуацию с транспортным обслуживанием Выгонки раскритиковал «Народный фронт».

ИА «Орелград»