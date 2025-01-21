На Орловщине выявили 133 новых нарушения в сфере миграции

Это сделано уже после Нового года.

О результатах контрольных мероприятий рассказали в Управлении МВД по Орловской области. Работа проводилась уже в новом 2025-м году — совместно с Федеральной Службой Безопасности.

В регионе выявили 133 новых правонарушения в сфере миграции. Так, установлено 9 фактов фиктивной регистрации иностранных граждан. Материалы по этим случаям направлены для дальнейшего рассмотрения — о привлечении к уголовной ответственности собственников жилых помещений.

Также в отношении 14 иностранцев приняли решения о неразрешении им въезда в наше государство. В основном, это связано с несвоевременной оплатой административных штрафов.

Кроме того, двух иностранцев, нарушивших сроки пребывания в России, выдворят за пределы нашей страны. Суды уже приняли соответствующие решения.

Как напомнили в полиции, с 5 февраля в России вводится новый правовой режим – «высылка». Он касается иностранцев, не имеющих права находиться в нашем государстве. В режиме «высылки» таким мигрантам будут ограничивать их права и свободы, а также усиливать над ними государственный контроль. Например, находясь в соответствующем статусе, они не смогут покидать места своего пребывания, приобретать имущество, а также будут ограничены в управлении транспортом, открытии банковских счетов и проведении банковских операций.

Также в рамках режима высылки полицейские смогут согласовывать маршрут следования такого человека до государственной границы России.

ИА «Орелград»