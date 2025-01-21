Мэрия Орла прокомментировала вырубки на Энгельса

Орловские чиновники утверждают, что всё происходит по закону.

Напомним, вопрос о вырубках подняли в СМИ сегодня. Ситуацию прокомментировали в территориальном управлении Администрации Орла по Заводскому району.

«По улице Энгельса выпиливаются аварийные и сухостойные деревья по обращениям проживающих там жителей. Все разрешения комиссии [по зелёным насаждениям], как и письменные обращения от жителей домовладений, имеются», – цитирует районные власти пресс-служба мэрии.

Также в горадминистрации рассказали, что работы выполняются «Спецавтобазой». Учреждение сносит деревья, нарушающие санитарные правила и нормы.

В этом году «Спецавтобаза» планирует не только сносить деревья, но и сажать новые — всего 1500 штук. Столько же предприятие высадило в 2024-м году. Предпочтение отдадут липам, туям, рябинам, а также остролистным клёнам. При выборе пород учитывался не только внешний вид, но и экологичность.

ИА «Орелград»