Недостоверную статистику вскрыла транспортная прокуратура

21.1.2025 | 9:30 Закон и порядок, Новости, Транспорт

По итогам проверки наказание понесли 12 должностных лиц.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Орловская транспортная прокуратура обнародовала итоги анализа результаты работы по обеспечению достоверности правовой статистики за 2024 год. По данным ведомства, надзор в сфере государственного статистического учета ведется на постоянной основе, а в минувшем году принимались меры по повышению его эффективности, в том числе надзора за полнотой статистической отчетности о состоянии преступности, следствия и дознания. В результате указанной работы за год выявлено 127 нарушений, допущенных сотрудниками правоохранительных органов транспортного региона.
«Нарушения допускались при отражении в документах первичного учета сведений о социально-криминологических характеристиках преступлений, в частности, совершении преступления в состоянии алкогольного опьянения, в общественных местах, лицах, ранее совершавших преступление, о службе, выявившей преступление, должностном и социальном положении лица, совершившего преступление и другое», – сообщает Орловская транспортная прокуратура.
Для устранения выявленных нарушений надзорное ведомство внесло три представления и направило 11 информаций руководителям проверенных органов, по мотивам рассмотрения которых 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. «Благодаря принятым прокуратурой мерам в статистическую отчетность своевременно внесены необходимые корректировки, что предотвратило искажение итоговых отчетных данных. Работа прокуратуры на данном направлении будет продолжена», – добавили в надзорном ведомстве.
Тем временем уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова и Орловский транспортный прокурор Матвей Степанов подписали соглашение о взаимодействии. Как пояснили в аппарате правозащитника, предметом соглашения является сотрудничество и принятие совместных мер по вопросам обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов жителей Орловской области в сфере транспорта и таможни. В его рамках предусматривается проведение совместных мероприятий в правозащитной сфере.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования