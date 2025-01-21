Недостоверную статистику вскрыла транспортная прокуратура

По итогам проверки наказание понесли 12 должностных лиц.

Орловская транспортная прокуратура обнародовала итоги анализа результаты работы по обеспечению достоверности правовой статистики за 2024 год. По данным ведомства, надзор в сфере государственного статистического учета ведется на постоянной основе, а в минувшем году принимались меры по повышению его эффективности, в том числе надзора за полнотой статистической отчетности о состоянии преступности, следствия и дознания. В результате указанной работы за год выявлено 127 нарушений, допущенных сотрудниками правоохранительных органов транспортного региона.

«Нарушения допускались при отражении в документах первичного учета сведений о социально-криминологических характеристиках преступлений, в частности, совершении преступления в состоянии алкогольного опьянения, в общественных местах, лицах, ранее совершавших преступление, о службе, выявившей преступление, должностном и социальном положении лица, совершившего преступление и другое», – сообщает Орловская транспортная прокуратура.

Для устранения выявленных нарушений надзорное ведомство внесло три представления и направило 11 информаций руководителям проверенных органов, по мотивам рассмотрения которых 12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. «Благодаря принятым прокуратурой мерам в статистическую отчетность своевременно внесены необходимые корректировки, что предотвратило искажение итоговых отчетных данных. Работа прокуратуры на данном направлении будет продолжена», – добавили в надзорном ведомстве.

Тем временем уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова и Орловский транспортный прокурор Матвей Степанов подписали соглашение о взаимодействии. Как пояснили в аппарате правозащитника, предметом соглашения является сотрудничество и принятие совместных мер по вопросам обеспечения и защиты прав, свобод и законных интересов жителей Орловской области в сфере транспорта и таможни. В его рамках предусматривается проведение совместных мероприятий в правозащитной сфере.

ИА «Орелград»