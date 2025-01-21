УМВД рассказало о мошенниках в Орловской области

Ведомство начало представление своего годового отчета.

Итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел Орловской области за 2024 год будут рассмотрены 23 января текущего года на расширенном заседании коллегии УМВД с постановкой задач на предстоящий период. Согласно предварительно озвученным данным, в 2024 году повышенное внимание уделялось вопросам противодействия нелегальной миграции, незаконному обороту наркотиков и оружия, организованным формам преступности, совершенствованию системы профилактики правонарушений, обеспечению неотвратимости наказания за совершение преступлений и административных правонарушений, а также контролю за безопасностью дорожного движения.

Особое значение имела работа по выявлению и пресечению экстремистских проявлений. Акцент был сделан и на преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Так, во взаимодействии с администрацией региона, областным Советом народных депутатов, главным управлением Центрального банка России УМВД приняло активное участие в разработке «дорожной карты» по противодействию кибермошенничеству в Орловской области на 2024-2026 годы.

Данный документ предусматривает «расширение круга субъектов профилактики, осуществляющих разъяснительную работу среди жителей области о правилах безопасного поведения при общении с мошенниками, реализующих программы повышения финансовой грамотности, а также вовлечение организаций банковского сектора в противодействие совершению финансовых операций без согласия клиентов».

Тем временем отчет о деятельности регионального УМВД за 2024 год уже прозвучал в Орловском облсовете. С докладом выступил заместитель начальника УМВД Виталий Власов. Из него следует, что за год в Орловской области зарегистрировано 7500 преступлений, причем 3500 из них носят дистанционный характер и связаны с мошенническими звонками и смс-рассылками. Особое внимание ведомства уделяется контролю атак БПЛА и фиксации мошеннических звонков с территории Украины.

«Лариса Удалова задала вопрос, как в регионе обстоит ситуация с «газовым мошенничеством», – сообщает пресс-служба Орловского облсовета. – «Неизвестные звонят людям и просят оставить открытыми газовые комфорки — якобы так нужно для проверки газового оборудования. В результате утечка и отравления, есть и летальные случаи», — отметила зампред Совета. Виталий Викторович ответил, что на территории Орловской области за прошедший год случаев «газового мошенничества» не зафиксировано. Также он обратил внимание на участившиеся случаи дистанционного склонения граждан к преступным действиям различного характера через анонимные сообщения и психологическое воздействие в социальных сетях, в том числе и на почве национальных различий».

ИА «Орелград»