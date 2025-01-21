В Орловской области растет рынок платных услуг

Показатели 2023 года превышены более чем на 2 процента.

В ноябре 2024 года, по предварительным данным Орелстата, населению Орловской области было оказано платных услуг на общую сумму 4,606 миллиарда рублей, или 102,3 процента, в сопоставимых ценах, к ноябрю предыдущего года. В целом за январь-ноябрь 2024 года орловцы заплатили за различные виды услуг 47,9 миллиарда рублей, или на 2,6 процента больше, чем годом ранее. Наиболее активными темпами растет рынок курьерских услуг. Так, в январе-ноябре 2024 года орловцы заплатили за курьерскую доставку 1,6 миллиона рублей, что на 48,4 процента больше показателя 2023 года.

Кроме того, на 33,7 процента по сравнению с январем-ноябрем 2023 года вырос объем оказанных орловцам санаторно-курортных услуг. Более чем на 5 процентов вырос рынок туристических услуг и услуг гостиничного бизнеса, услуг культуры, физкультуры и спорта, бытовых, транспортных, ветеринарных услуг. При этом почти на 8 процентов сократился объем оказанных почтовых услуг, на 1,2 процента снизился объем юридических услуг, на 0,5 процента – коммунальных услуг, на 2,5 процента – жилищных услуг.

В правительстве региона отмечают, что рынок платных услуг населению оказывает существенное влияние на формирование потребительского рынка. Сфера услуг в Орловской области ориентирована на повышение жизненного уровня и совершенствование сервисного обслуживания населения. Причем она стабильно растет. Так, объем платных услуг, оказанных населению Орловской области в 2023 году, составил 47,2 миллиарда рублей. С учетом изменения платежеспособного спроса населения объем оказываемых платных услуг в целом по итогам 2024 году увеличится на 11,8 процента в фактических ценах к уровню прошлого года и достигнет 52,8 миллиарда рублей.

В 2030 году, по прогнозам областного правительства, объем платных услуг населению Орловской области составит от 81,5 до 84,7 миллиарда рублей, а среднегодовые темпы роста за период 2025-2030 годов прогнозируются на уровне 102,7-103,6 процента в сопоставимых ценах. Далее динамика роста может стать еще более активной. Так, при прогнозируемом среднегодовом темпе роста в 2031-2036 годах в сопоставимых ценах на уровне 103,4-104,1 процента объем платных услуг населению в 2036 году превысит 129 миллиардов рублей. А в 2042 году, по оценкам правительства Орловской области, он достигнет 205,5 миллиарда рублей при консервативном варианте развития экономики региона.

ИА «Орелград»