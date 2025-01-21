Орловцам гарантировали бесплатную медпомощь

Программу гарантий утвердили областные власти.

Правительство региона утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Она утверждена во исполнение Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно ему, каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой, принимаемой на региональном уровне.

Программа Орловской области устанавливает перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно; перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно; категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно. Также ею утверждены средние нормативы объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структура формирования тарифов на медпомощь и способы ее оплаты. Установлены требования к определению порядка и условий предоставления медпомощи, критерии доступности и качества медпомощи, предоставляемой гражданам на территории Орловской области бесплатно.

При расчете объемов медицинской помощи на одного жителя по медицинской помощи, предоставляемой за счет средств областного бюджета, применялась численность населения согласно предполагаемой статистике на 1 января 2027 года – 669 463 человека. При расчете норматива объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо применялась численность застрахованного населения на 1 января 2024 года – 712 291 человек.

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные программой, без учета расходов федерального бюджета, составляют: за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (в расчете на одного жителя) – в 2025 году – 5623,3 рубля, 2026 году – 2293,8 рубля, 2027 году – 2364,5 рубля; за счет средств обязательного медицинского страхования (в расчете на одно застрахованное лицо) – в 2025 году – 21 080,3 рубля, в том числе для оказания медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» – 464,9 рубля, в 2026 году – 22 733,3 рубля (501,8 рубля), в 2027 году – 24 287,9 рубля (535,6 рубля). Основным критерием доступности медицинской помощи является удовлетворенность населения на уровне 68,1 процента, в том числе городского – 70,6 процента и сельского населения – 67 процентов. Степень удовлетворенности будут устанавливать путем опросов населения.

ИА «Орелград»