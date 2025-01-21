В Орле «закрыли» женщину, порезавшую сожителя на Рождество

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения.

Северный районный суд города Орла удовлетворил ходатайство старшего следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 3 (Северный район) СУ УМВД России по города Орлу. Последний просил о заключении под стражу ранее судимой жительницы областного центра. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение телесного повреждения, повлекшего тяжкий вред здоровью потерпевшего).

«Органами предварительного следствия установлено, что 7 января 2025 года женщина, находясь в квартире Северного района города Орла, распивала совместно со своим сожителем спиртные напитки, – информирует пресс-служба Северного районного суда. – В ходе времяпровождения между ними произошел конфликт, в результате которого обвиняемая нанесла потерпевшему ножом телесное повреждение в брюшную полость, что повлекло причинение тяжкого вреда его здоровью».

В суде добавили, что обвиняемая и ее адвокат просили избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий, то есть без временного лишения свободы. Следователь просило об избрании меры пресечения в виде заключения обвиняемой под стражу, в чем его поддержал участвовавший в заседании прокурор.

«Изучив представленные материалы, суд не нашел оснований для применения к женщине иной, более мягкой меры пресечения, и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Постановление не вступило в законную силу», – резюмирует пресс-служба Северного районного суда. Ранее пресс-служба УМВД России по Орловской области сообщила о последствиях еще одних «рождественских» посиделок.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана местному жителю, который в рождественские дни во время застолья пырнул ножом своего гостя. Кстати, он сам вызвал скорую для пострадавшего. В отношении обвиняемого следственным отделом ОМВД России «Орловский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 111 УК РФ, ведется следствие.

ИА «Орелград»