Орловщина резко нарастила производство подсолнечного масла

Показатель вырос на 142%, рассказали в орловском Департаменте сельского хозяйства.

Таковы итоги 11 первых месяцев истекшего года (в сравнении с аналогичным периодом 2023-го). Фактически речь идёт о 77,7 тысячи тонн продукции.

Если говорить о растительном масле в целом, то его производство повысилось до 117,2% к уровню минувшего года (196,9 тысячи тонн). При этом в общей массе по объёмам доминирует не подсолнечное, а рапсовое масло (109,7 тысячи тонн). Также орловские предприятия «выдали» 9,5 тысячи тонн соевого масла.

Как отметили в департаменте, в нашем регионе растительное масло производят всего три предприятия – «Орёлмасло», «Мираторг-Курск» и «Орёлагропром».

Основным экспортёром такой продукции является «Орёлмасло». В 2024-м рапсовое масло экспортировалось в Китай, Белоруссию, Латвию и Молдавию (всего 59,3 тысячи тонн). Подсолнечное доставляли в Индию и Китай, Финляндию, Белоруссию и Латвию (39 тысяч тонн).

ИА «Орелград»