В Орле разрушается дом на 100 человек

Жильцы бьют тревогу.

О здании, которое находится в Бетонном переулке, 13, рассказал «Первый областной». Это пятиэтажный дом 1972-го года постройки, где проживают около 100 человек.

Жильцы просят признать здание аварийным. Главная проблема — плиты, из которых составлен дом, буквально расходятся в стороны. Впрочем, проблем хватает и снаружи, и внутри.

В плачевном состоянии находятся порожки подъездов. С крыши на прохожих (в том числе, несовершеннолетних) падают обломки кирпичей. Подвал постоянно заливают канализационные воды. Последний раз это произошло на новогодних каникулах. Так как подвал служит ещё и укрытием, встаёт вопрос и о защите от вражеских атак.

Внутри дома тоже всё не очень — отвалилась штукатурка, потолок тоже осыпается и даёт трещины. Крыша протекает — в квартирах поселилась плесень. Также есть серьёзные проблемы с электропроводкой.

За всё время существования дома здесь ни разу ни проводился капремонт. Сейчас здание обслуживает управляющая компания «ВКХ «Орловское»».

Местные жители утверждают, что коммунальщики неохотно идут с ними на контакт, хотя признают, что некие работы всё же проводились (в частности, по обустройству крыши здания). Впрочем, представители УК не стали контактировать и с журналистами.

ИА «Орелград»