Орловщина выбилась в лидеры страны по погрузкам на «РЖД»

21.1.2025 | 14:07 Новости, Экономика

Орловская область демонстрирует высокий рост показателя.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Любопытную информацию опубликовали в своих соцсетях «Российские железные дороги».

Оказалось, что наша область вошла в тройку лидеров по росту объёма отгрузок на «РЖД» по итогам истекшего года. Орловщина стала второй в стране, уступив только Тамбовской области.

Рост составил 16% (очевидно, по сравнению с итогами минувшего года). При этом компания указывает, что этого удалось добиться за счёт резкого роста отгрузок орловского зерна (на 21%).

Также в лидерах по росту показателя Якутия и Чечня.

По абсолютному объёму отгрузок лидируют Кемеровская и Свердловская области и Красноярский край.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования