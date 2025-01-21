Орловщина выбилась в лидеры страны по погрузкам на «РЖД»

Орловская область демонстрирует высокий рост показателя.

Любопытную информацию опубликовали в своих соцсетях «Российские железные дороги».

Оказалось, что наша область вошла в тройку лидеров по росту объёма отгрузок на «РЖД» по итогам истекшего года. Орловщина стала второй в стране, уступив только Тамбовской области.

Рост составил 16% (очевидно, по сравнению с итогами минувшего года). При этом компания указывает, что этого удалось добиться за счёт резкого роста отгрузок орловского зерна (на 21%).

Также в лидерах по росту показателя Якутия и Чечня.

По абсолютному объёму отгрузок лидируют Кемеровская и Свердловская области и Красноярский край.

ИА «Орелград»