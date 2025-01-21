Орловское предприятие поможет очистить Чёрное море от мазута

21.1.2025 | 13:03 Новости, Общество

Для этого используют сорбент орловского производства.

Фото: ИА “Орелград”

Орловское ОАО «Промцеолит» решило помочь в ликвидации последствий разлива мазута в Керченском пролива. Катастрофа произошла в декабре минувшего года, после чего значительная часть моря и побережья оказалась загрязнённой.

Орловский завод решил использовать для очистки территорий цеолитовую муку собственного производства. Сорбент отправят на Чёрное море, где его используют волонтёры. Также они будут держать обратную связь с предприятием и сообщать о результатах такой работы. Это поможет «Промцеолиту» скорректировать ожидаемые расходы вещества и правильно высчитать объёмы дальнейших поставок.

Цеолит – природный сорбент, который обладает способностью запирать в себе жидкости и запахи. Он успешно взаимодействует с нефтепродуктами. В быту цеолит используется как удобрение, компонент фильтров для очистки воды, а также как наполнитель для кошачьих туалетов.

«Цеолит способен существенно сократить ущерб, нанесённый черноморскому побережью. Благодаря пористой структуре и высокой адсорбционной способности он эффективно поглощает углеводороды, снижая их концентрацию в загрязнённой среде», – пояснил директор ОАО «Промцеолит» Павел Тарасов.

Цеолитовую муку будут рассыпать на загрязнённых участках моря и побережья, облегчая сбор нефтепродуктов и нейтрализуя испарения мазута. Сам по себе сорбент является безопасным.

ИА «Орелград»


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