В Орловской области повысят безопасность

Обеспечение безопасности жизнедеятельности предусмотрено новой Стратегией развития региона.

Депутаты Орловского облсовета на заседании профильного комитета обсудили проект Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года. Как пояснили в пресс-службе парламента, соответствующий доклад представил руководитель регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев. Последний сообщил, что проект дорабатывается с учетом замечаний различных ведомств, представителей законодательной и исполнительной власти, после чего будет направлен в Министерство экономического развития и вынесен на окончательное утверждение областного Совета.

Особенно депутатов заинтересовало содержание цели Стратегии 3.1.7. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности». Они предложили ее расширить, в частности, дополнить «положением о проведении технической экспертизы существующих инфраструктурных ресурсов в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, находящихся на балансе профильных департаментов с целью оптимизации общих затрат на их содержание». Также стратегию может пополнить положение о создании центров социальной адаптации, реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Кроме того, депутаты считают, что стратегию надо дополнить положением о разработке поощрений общественных объединений и граждан, которые вовлечены в охрану общественного порядка; положениями об обеспечении бесперебойного функционирования областной автоматизированной системы централизованного оповещения населения; усовершенствованию фонда защитных сооружений гражданской обороны; повышению уровня киберзащиты критически важных информационных систем Орловской области и центров принятия решений.

Стратегическая цель «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» заключается в том, чтобы сформировать пространство высокого уровня безопасности, способствующего сохранению и развитию человеческих ресурсов. В ее рамках поставлен ряд задач: предупреждение кризисных ситуаций и происшествий за счет внедрения систем анализа и мониторинга данных; повышение эффективности реагирования на кризисные ситуации и происшествия; улучшение координации оперативного взаимодействия всех дежурных, диспетчерских служб за счет интеграции соответствующих систем в единое информационное пространство.

Для достижения поставленных задач планируется, в частности, в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области» проработать вопросы выделения денежных средств для: приобретения и установки быстровозводимых модульных конструкций для размещения участковых пунктов полиции в новых микрорайонах и жилых массивах; осуществления дополнительных выплат сотрудникам полиции, несущим службу на улицах и в других общественных местах.

ИА «Орелград»