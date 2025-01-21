В Орле усовершенствуют систему распознавания лиц

Программу «Безопасный город» планируется вывести на новый уровень.

Проект Стратегии социально-экономического развития Орловской области до 2035 года представил на заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев. Так, в рамках стратегии планируется качественно изменить ситуацию по внедрению и развитию правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» в областном центре, с последующим подключением к ней других муниципальных образований. В частности, предполагается оснащение модулями интеллектуального видеонаблюдения большинства общественных мест с выводом информации в органы внутренних дел.

Стратегия предусматривает увеличение количества мониторинговых центров, проведение мероприятий по технической защите информации, расширение серверного оборудования. Также планируется приобретение соответствующего технического и программного обеспечения, позволяющего проводить онлайн-анализ информации «на предмет выявления конфликтных ситуаций», распознавания лиц (Face ID), обнаружения и отслеживания маршрута передвижения определенных объектов (лиц и транспортных средств). Еще одна стратегическая задача – обеспечить развертывание комплекса средств автоматизации «Сервисная платформа».

По данным УМВД России по городу Орлу, на территории областного центра функционирует 256 технических средств контроля за состоянием правопорядка АПК «Безопасный город», из них 31 установлено в Детском парке. С использованием АПК «Безопасный город» более эффективно проводится работа по раскрытию преступлений. Современные средства безопасности и видеонаблюдения играют немаловажную роль в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности.

«Внедрение элементов аппаратно-програмного комплекса, способствует предотвращению правонарушений, своевременному задержанию нарушителей общественного порядка, а также обеспечивает возможность использования хранящихся архивных данных видеонаблюдения для расследования преступлений «по горячим следам» в кратчайшие сроки», – следует из аналитическо-информационной записки городского УМВД.

В 2024 году в Орле был проделан значительный объем работы по обеспечению правопорядка и безопасности граждан на улицах и в других общественных местах. Так, за год сотрудниками полиции выявлено более 8 тысяч административных правонарушений, предусмотренных КоАП РФ, в том числе: составлено более 4,5 тысячи административных протоколов за распитие спиртных напитков в общественном месте, более 1100 протоколов – за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Пресечено 500 фактов мелкого хулиганства, а по административному закону Орловской области за нарушение тишины и спокойствия граждан привлечено к ответственности 502 человека.

ИА «Орелград»