Орловский митрополит отслужит на могиле Афанасия Сайко

Это случится в день рождения старца.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит заупокойную литию на могиле блаженного старца Афанасия Сайко. Напомним, она находится на Крестительском кладбище Орла. Богослужение состоится 31 января в 10 часов.

В этот день исполнится 138 лет со дня рождения старца. Кроме того, 31 января православные христиане отмечают память святителя Афанасия Александрийского.

Ранее сообщалось, что процесс канонизации орловского старца вышел на финишную прямую. Уже составлено официальное подробное житие Афанасия Сайко.

После канонизации старцу составят специальную службу и напишут отдельный акафист. Кроме того, будут подняты его останки, чтобы все желающие смогли приложиться к мощам.

ИА «Орелград»