В Орле на улице Энгельса массово вырубают деревья

21.1.2025 | 10:42 Новости, Общество

Местные жители возмущены.

Фото: newsorel.ru

В частности, об этом пишет портал «Орловские новости». Жители улицы утверждают, что уничтожаются все деревья подряд, невзирая на их состояние («включая здоровые и красивые»).

«У нас будет пыль, жара, лысая улица!» – рассказала местная жительница.

Напомним, ранее такие вырубки проводились на Комсомольской, Полесской, Колхозной и других улицах Орла. В первом квартале минувшего года были снесены деревья на площади Мира и на улице Салтыкова-Щедрина.

Как правило, в ответ на возмущение орловцев власти обещают проводить компенсационные высадки. Однако новые деревья не всегда появляются в тех же местах, где росли уничтоженные.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования