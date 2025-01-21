В Орле на улице Энгельса массово вырубают деревья

Местные жители возмущены.

В частности, об этом пишет портал «Орловские новости». Жители улицы утверждают, что уничтожаются все деревья подряд, невзирая на их состояние («включая здоровые и красивые»).

«У нас будет пыль, жара, лысая улица!» – рассказала местная жительница.

Напомним, ранее такие вырубки проводились на Комсомольской, Полесской, Колхозной и других улицах Орла. В первом квартале минувшего года были снесены деревья на площади Мира и на улице Салтыкова-Щедрина.

Как правило, в ответ на возмущение орловцев власти обещают проводить компенсационные высадки. Однако новые деревья не всегда появляются в тех же местах, где росли уничтоженные.

ИА «Орелград»