В Орловской области будут быстрее тушить лесные пожары

Такая задача поставлена в государственной программе.

Паспорт государственной программы «Развитие лесного хозяйства Орловской области» актуализировали областные власти. Ее курирует Сергей Борзенков, заместитель губернатора по развитию агропромышленного комплекса. Сейчас идет реализация второго этапа данной программы, действие которого завершится в 2029 году. Основная цель – обеспечение воспроизводства лесов на уровне не менее 100 процентов к объему вырубленных и погибших лесов. Впрочем, согласно целевым индикаторам, в 2028 и 2029 годах темпы лесовосстановления должны быть значительно увеличены – посадка новых деревьев должна на 6 процентов по объему превышать лесную вырубку.

Объем финансового обеспечения за весь период реализации программы установлен в сумме 559,517 миллиона рублей. Кроме того, программу привязали к достижению национальной цели развития Российской Федерации «Экологическое благополучие». Документом предусмотрено увеличение доли площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда с текущих 10,3 процента до 10,5 процента к 2029 году.

Предполагается, что ежегодно доля площади лесных пожаров будет уменьшаться, а вот тушить их должны будут быстрее. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров к 2029 году должна достигнуть отметки в 97 процентов, сейчас она находится на уровне 95 процентов. Кроме того, на несколько процентных пунктов должен возрасти объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда.

К слову, в 2023 году впервые на территории Орловской области было проведено компенсационное лесовосстановление на территории Мценского лесничества. Его целью являлось проведение лесовосстановление на площади, равной площади вырубленных лесных насаждений, при реконструкции линейного объекта (0,73 га). В питомниках в том же году было высеяно семян лесных растений на площади 1,34 га: семенами сосны- площади 0,56 га, семенами дуба – на площади 0,78 га. Из общего объема лесовосстановления посадочным материалом с закрытой корневой системой было проведено искусственное лесовосстановление на площади 17 га.

Кроме того, были выполнены работы по агротехническому уходу на площади 418 га, проведено дополнение лесных культур на площади 8 га, сформирован запас лесных семян для лесовосстановления – запасено несколько тонн желудя. Средства на восстановление лесов Орловская область получает из федерального бюджета. В 2023 году, например, она получила и полностью освоила 3,2 миллиона рублей, выделенных федеральным центром на реализацию мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов», а именно на увеличение площади лесовосстановления.

ИА «Орелград»