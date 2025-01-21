В Северном районе Орла облагородят дорогу

21.1.2025 | 10:33 ЖКХ, Новости

На этом настояла прокуратура.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Речь идёт об участке дороги, проходящей по улице Родзевича-Белевича. Как установила прокуратура Северного района, данный отрезок не соответствует нормативным требованиям.

В частности, на дорожном покрытии имеются повреждения. Кроме того, здесь отсутствуют необходимые элементы обустройства, а также дорожные знаки.

Ведомство направило в суд иск к «Спецавтобазе» и «Объединённому муниципальному заказчику» Орла с требованием привести дорогу в надлежащее состоянии.

Иск рассматривался в Железнодорожном районном суде. Требования сочли законными. Теперь городским организациям нужно будет исполнить решение.

Напомним, ранее в Орле обсуждался вопрос о решении транспортных проблем, сложившихся на данной улице. Для этого представители областной и городской администраций встречались с местными жителями.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования