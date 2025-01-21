В Северном районе Орла облагородят дорогу

На этом настояла прокуратура.

Речь идёт об участке дороги, проходящей по улице Родзевича-Белевича. Как установила прокуратура Северного района, данный отрезок не соответствует нормативным требованиям.

В частности, на дорожном покрытии имеются повреждения. Кроме того, здесь отсутствуют необходимые элементы обустройства, а также дорожные знаки.

Ведомство направило в суд иск к «Спецавтобазе» и «Объединённому муниципальному заказчику» Орла с требованием привести дорогу в надлежащее состоянии.

Иск рассматривался в Железнодорожном районном суде. Требования сочли законными. Теперь городским организациям нужно будет исполнить решение.

Напомним, ранее в Орле обсуждался вопрос о решении транспортных проблем, сложившихся на данной улице. Для этого представители областной и городской администраций встречались с местными жителями.

ИА «Орелград»