Депутат орловского облсовета возглавил ЦРБ

Больницей Малоархангельского района будет руководить Сергей Веселовский.

Сегодня его коллеги по депутатскому корпусу облсовета поздравили его с назначением на заседании профильного комитета регионального парламента.

Сергей Веселовский родился в 1962-м году в Глазуновке. Окончил Рязанский медицинский институт имени Павлова. Также дважды проходил обучение в интернатуре орловской Больницы имени Семашко (как хирург и как анестезиолог — реаниматолог).

Работал в больнице Семашко и различных ЦРБ Орловской области. В ЦРБ Малоархангельского района трудился в 2005-2015 годах (начмед, ЛОР, хирург, анестезиолог) и 2017-2023 годах (ЛОР, хирург, анестезиолог). К новым обязанностям приступил в этом месяце.

С 2021-го года является депутатом Орловского областного совета.

ИА «Орелград»