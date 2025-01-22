Обеспечение участников СВО протезами проверили в Орле

Своего рода инспекцию провела правозащитник Наталия Балашова.

Краткий отчет о визите появился на сайте уполномоченного по правам человека в Орловской области. Наталия Балашова посетила филиал «Орловский» АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие». Целью визита была оценка условий оказания помощи участникам специальной военной операции в сфере протезирования. В ходе посещения предприятия регионального омбудсмена ознакомили с участком сборки протезов, кабинетом примерки и обучения ходьбе.

«Поддержка участников СВО и их семей по всему спектру прав – одна из приоритетных задач уполномоченного по правам человека, – отмечают в аппарате правозащитника. – В регионе организовано взаимодействие протезно-ортопедического предприятия и Главного бюро медико-социальной экспертизы по Орловской области с целью создания единой системы поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, включая полный перечень услуг медицинской реабилитации».

Тем временем, в Орле посетителям фонда «Защитники Отечества», созданного по указу президента Владимира Путина для зашиты прав и интересов участников СВО, рассказали о налоговых льготах. Как пояснили в пресс-службе Управления ФНС России по Орловской области, консультация прошла в ходе работы первого в этом году мобильного офиса. Налоговики рассказали посетителям о том, что граждане, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции, имеют право на льготу по объектам недвижимости. Кроме того, льготы по налогу на имущество предоставляются членам семей участников СВО.

«Льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется на следующие виды недвижимых объектов: жилые помещения — квартира, комната, часть квартиры или комнаты; жилые здания — дом или его часть; специально оборудованные помещения или сооружения, которые используются участником СВО исключительно для профессиональной творческой деятельности (например, творческие мастерские, ателье, студии); хозяйственные строения площадью не более 50 кв. м, если они расположены на земельном участке, предназначенном для ИЖС, садоводства, огородничества, ведения личного подсобного хозяйства; гараж или машино-место, – перечислили в региональном Управлении ФНС. – Льгота распространяется только на один объект каждой категории по выбору собственника при соблюдении определенных условий».

Также для участников СВО предусмотрена льгота на одно транспортное средство и налоговый вычет по земельному налогу. В последнем случае база для расчета налога (кадастровая стоимость всего участка) уменьшается на кадастровую стоимость 6 соток площади участка, а налог уплачивается с остальной площади. В УФНС подчеркнули, что большинство мер поддержки военнослужащих представляются в автоматическом режиме на основе сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия.

ИА “Орелград”