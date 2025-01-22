«Спецавтобаза» Орла получила новый «Вулкан»

Спецтехника позволяет чинить дороги при отрицательных температурах.

На орловскую «Спецавтобазу» прибыло ещё три единицы новой техники. Муниципальное учреждение получило две вакуумно-подметальные машины «ЗИК МК 2000» и одну установку для работы с литым асфальтом «Вулкан». Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла.

«ЗИК МК 2000» — универсальная машина, оснащённая двумя лотковыми щётками. В тёплое время года она используется для подметания дорог. Также она собирает мусор и транспортирует его к местам выгрузки отходов.

Что касается установки «Вулкан», то одна такая машина уже есть на «Спецавтобазе» – и она зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. «Вулкан» предназначен для работы с литым асфальтом при температурах ниже нуля.

«В конце января, после регистрации и получения государственных номеров, эти машины можно будет увидеть на улицах нашего города», – рассказали в учреждении.

С 2020-го года автопарк «Спецавтобазы» пополнило уже 87 единиц техники.

ИА «Орелград»