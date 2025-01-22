Иконников опроверг информацию о тайных встречах с Лежневым

Орловский сенатор заявил, что посещал советника Клычкова в СИЗО, но лишь один раз.

Это был официальный визит, который состоялся в ноябре минувшего года. При общении Иконникова и Лежнева присутствовали другие официальные лица.

«Меня неотлучно сопровождали временно исполняющий обязанности начальника УФСИН и сотрудник оперативной службы. Втроём мы заходили и в камеры, в том числе – в штрафной изолятор, где в тот день находился Сергей Лежнев. Общение с ним длилось не больше двух-трёх минут», – рассказал сенатор, глава орловского обкома КПРФ.

Информация о том, что Иконников и Лежнев, якобы, неоднократно и тайно встречались в СИЗО, появилась в статье, опубликованной на flb.ru. Её автором является Алексей Богомолов, известный журналист и писатель. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства Орловской области, а потом длительное время работал советником главы Совета Федерации Егора Строева.

Впрочем, информация размещалась на правах предположения (со ссылкой на некие анонимные источники). В качестве возможной цели этих визитов указывалось желание Иконникова послужить связующим звеном между Лежневым и губернатором Клычковым (напомним, он также является членом КПРФ).

«Зачем я туда вообще пошёл? Да затем, что вся эта история с Лежневым явно используется определёнными силами для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе. И мне, как сенатору и как руководителю областной партийной организации КПРФ, это не может быть безразлично. Я обязан держать руку на пульсе событий и всё видеть своими глазами», – пояснил Иконников пресс-службе Орловского обкома КПРФ.

ИА «Орелград»