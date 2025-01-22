На Орловщине вместо вырубленных елей посадят новые

Участок в 11 гектаров снова засадят хвойным лесом, сообщил орловский губернатор.

Напомним, речь идёт о территории в Покровском районе у села Дросково (ранее сообщалось, что её площадь составляет около 10 гектаров). Местные жители сажали эти ели около 20 лет назад. Однако участок взяли в аренду. Арендатор вырубил деревья.

Событие привлекло внимание полиции и прокуратуры, а затем и администрации области.

«Администрация проработала компенсации. На 11 гектарах начнут уже скоро приобретать саженцы для того, чтобы при наступлении благоприятных условий можно было высадку провести. И перевести земли в лесной фонд, чтобы в последующем не возвращаться к теме возможного освобождения территории от зелёных насаждений», — высказался орловский глава во время прямого эфира в социальных сетях.

Также Клычков пояснил, что соответствующие договорённости с компанией-арендатором уже достигнуты.

Сейчас участок относится к землям сельскохозяйственного назначения. Таким образом, вырубка была вызвана необходимостью привести состояние территории в соответствии с требованиями закона.

ИА «Орелград»