Тренировка по русскому языку прошла в Орловской области

Свои познания на практике проверили девятиклассники.

В Орловской области прошло тренировочное итоговое собеседование, участие в котором приняли около 8 тысяч девятиклассников из 322 школ региона. Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования, апробация стала первым практическим занятием, проведенным после серии теоретических обучающих мероприятий. Вебинары и мастер-классы проводились в регионе с 14 по 17 января, после чего девятиклассники и проверили свои коммуникативные компетенции в рамках региональной тренировки.

«Данная апробация позволила проверить свою готовность к итоговому собеседованию, которое пройдет 12 февраля 2025 года, не только нашим девятиклассникам, но и всем лицам, задействованным в проведении и оценивании собеседования, – комментирует директор Регионального центра оценки качества образования отметил Дмитрий Логутеев. – . Технические специалисты образовательных организаций в течение двух дней внесут результаты ответов участников собеседования в ИСОУ «Виртуальная школа» и на новый веб-ресурс, используемый в регионе в этом году».

В Центре добавили, что ответы участников тренировочного итогового собеседования будут проанализированы, после чего учителям русского языка будут даны необходимые рекомендации. Это поможет провести своего рода работу над ошибками и лучше подготовить девятиклассников к настоящему испытанию. Напомним, что основной срок проведения итогового собеседования по русскому языку в этом году назначен на 12 февраля.

Дополнительные дни проведения собеседования намечены на 12 марта и 21 апреля 2025 года. А 22 апреля стартует досрочный период сдачи девятиклассниками экзаменов (ОГЭ). В этот день они смогут сдать экзамен по математике, а 25 апреля – по русскому языку. Основной период сдачи ОГЭ стартует 21 мая с экзамена по иностранным языкам (устная часть).

ИА “Орелград”