На Орловщину поступил инновационный препарат генной терапии

22.1.2025 | 14:32 Медицина, Новости

Он поможет троим юным жителям Орловской области с буллёзным эпидермолизом.

Фото: фондкругдобра.рф

Всем им меньше 14 лет. Как напомнили в Департаменте здравоохранения региона, буллёзный эпидермолиз — это тяжёлое врождённое заболевания, которое проявляется, в том числе, в виде пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках. Детям с таким диагнозом (так называемым «детям-бабочкам») требуется ежедневный особый уход.

Фонд «Круг добра» помогает 292 таким мальчикам и девочкам из разных регионгов, в том числе, троим жителям нашей области. Ранее они получали жизненно необходимые перевязочные средства – дорогостоящие специальные повязки и бандажи.

В конце минувшего года фонд закупил первую партию инновационного препарата «Беремаген геперпавек». Он уже поставлен и в Орловскую область. Всего в ближайшие месяцы лекарство получат около 150 детей из 65 регионов России.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения России, «Беремаген геперпавек» выпускается в виде геля. Препарат вносит в организм функциональную копию гена, не работающего у пациента. Это должно значительно упростить процесс ухода за ранами и повысить качество жизни больных.

ИА «Орелград»


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