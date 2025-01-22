На Орловщину поступил инновационный препарат генной терапии

Он поможет троим юным жителям Орловской области с буллёзным эпидермолизом.

Всем им меньше 14 лет. Как напомнили в Департаменте здравоохранения региона, буллёзный эпидермолиз — это тяжёлое врождённое заболевания, которое проявляется, в том числе, в виде пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках. Детям с таким диагнозом (так называемым «детям-бабочкам») требуется ежедневный особый уход.

Фонд «Круг добра» помогает 292 таким мальчикам и девочкам из разных регионгов, в том числе, троим жителям нашей области. Ранее они получали жизненно необходимые перевязочные средства – дорогостоящие специальные повязки и бандажи.

В конце минувшего года фонд закупил первую партию инновационного препарата «Беремаген геперпавек». Он уже поставлен и в Орловскую область. Всего в ближайшие месяцы лекарство получат около 150 детей из 65 регионов России.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения России, «Беремаген геперпавек» выпускается в виде геля. Препарат вносит в организм функциональную копию гена, не работающего у пациента. Это должно значительно упростить процесс ухода за ранами и повысить качество жизни больных.

ИА «Орелград»