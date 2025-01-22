Садоводам Орла придется платить миллионы за мусор

Взыскание долгов регоператором является законным.

Вопрос правомерности начисления региональным оператором ООО «УК «Зелёная роща» платы за обращение с ТКО в отношении садоводческих (дачных) некоммерческих организаций обсудили на заседании профильного комитета Горсовета 22 января. Выставление счетов сразу за несколько лет на тысячи рублей вызвало общественный резонанс, в том числе жалобы поступали в представительный орган. Депутаты пригласили на комитет председателей товариществ, представителя регоператора и администрации.

Галина Орлова, представляющая СНТ «Связист», что на Веселой слободе, оценила, что «Зеленая роща делает все по закону». Однако, по ее мнению, законы противоречат друг другу. Она не согласна с объемом заявленных отходов, так как дачи некорректно сравнивать с производством. Также многие на участках лишь в сезон, а платить нужно за целый год: 127 рублей с хозяина дачи каждый месяц.

«Кто-то скажет: из-за ста рублей вы возникаете. Для пенсионеров, которые выращивают урожай, это деньги. Многие не знают, что такое колбаса – покупают только на праздники», – высказалась она.

Галина Орлова считает, что тем, кто проживает в СНТ постоянно нужно завести лицевые счета для отношений с регоператором, Кто сезонно работает на участке – зимой платят наравне, но «за воздух».

«Нонсенс. 2,59 куба на человека в год. Это невозможно набрать. Отходы на даче и в квартире – разное. Компостируется – все идет на удобрение. На даче нет мусора, который есть в городе», – акцентировала внимание собравшихся Орлова.

Председатель «Ягодка 3» Алексей Андреев рассказал о мусорных проблемах своего СНТ. На территории товарищества нет места для установки контейнеров. В 2020 году заключили договор с регоператором, по предписанию. Была обозначена площадка для размещения отходов – Матвеева, 27. В 2024 году узнали, что переведены «на норматив».

«Какая-то задолженность 600 тысяч рублей. Как это понимать? Почему не сообщили в 2021, 2022. А оплату требуют за три года. Я за, если это официально. Они (члены СНТ) платили бы в месяц 100 рублей, а не 4000 тысячи. Это ненормально», – оценил Алексей Андреев.

Начальник отдела по судебной работе ООО «УК «Зелёная роща» Гришакова Екатерина пояснила, что «Ягодка 3» получила рассрочку и все же деньги требуются не одномоментно. Также за мусор платят, как за отопление, круглый год, несмотря на время проведенное на даче. Установление норматива по отходам – не полномочия «Зеленой Рощи». С этим вопросом следует обратиться в профильный департамент администрации региона, рекомендовала юрист.

«Неполучение квитанции не освобождает от оплаты, – пояснила Екатерина Гришакова. – Вся судебная практика доказывает».

ИА «Орелград»