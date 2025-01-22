В Орловской психбольнице пациент заразил медсестру гепатитом

22.1.2025 | 15:47 Новости, Происшествия

Это произошло во время забора анализов.

Фото: Администрация Орла (иллюстративное)

О происшествии рассказала замглавы Управления Роспотребнадзора по Орловской области Ирина Обухова. Это произошло на круглом столе (по теме охраны труда), который проходил в здании Федерациии профсоюзов нашего региона.

Заражение произошло, когда медработница брала анализ крови у пациента «Орловской областной психиатрической больницы». Известно, что у него диагностировали не только гепатит C, но и ВИЧ.

«Она получила укол от больного. ВИЧ избежать удалось, а гепатитом она заболела», – пояснила Обухова.

После этого случая с администрацией медицинского учреждения провели работу. Сейчас в больнице усилили меры безопасности при проведении таких манипуляций с пациентами.

ИА «Орелград»


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