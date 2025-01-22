О проверке «Земли вятичей» рассказали депутатам

Аудиторский отчет прозвучал на заседании профильного комитета.

Контрольно-счетная палата Орловской области представила на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского облсовета народных депутатов отчет о результатах проверки законности и результативности использования областных средств, направленных в 2023 году на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам отдельных муниципальных образований. Объектом проверки стала администрация Кромского района. В 2023 году она стала одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Ей было выделено 70 миллионов рублей на благоустройство общественной территории в поселке городского типа Кромы, а именно на «Укромный парк «Земля вятичей». Расходование бюджетных средств осуществлялось администрацией Кромского района в рамках контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов на выполнение работ по объекту благоустройства. Подрядчиком стала компания «РК «Ингрия», исполнение контрактов, по оценкам КСП, составило 100 процентов.

Однако в рамках контрольного мероприятия все-таки всплыли некоторые нарушения и недостатки. Их отчета КСП следует, например, что подрядчик несвоевременно представил сведения о договорах, заключенных с субподрядчиками, а также копии документов, подтверждающих приемку выполненных работ в рамках заключенных договоров с субподрядчиками. Администрацию Кромского района аудиторы «обвинили» в несоблюдении требования о применении к подрядчику мер ответственности за нарушение условий контрактов.

«Претензия об уплате неустойки (штрафа, пени) в связи с просрочкой исполнения направлена заказчиком в адрес подрядчика в период проведения контрольного мероприятия», – уточняется по этому поводу в отчете аудиторов. В ходе проверки установлены факты нарушения статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, допущенные в ходе приемки выполненных работ. В нарушение требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» администрацией Кромского района не отражены в составе вложений в объект благоустройства затраты на разработку проектно-сметной документации на сумму 2,5 миллиона рублей.

«Также возникли вопросы к качеству выполненных работ, – сообщила пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов. – Приглашенная на заседание главный специалист финансового отдела администрации Кромского района Ольга Усова в свою очередь проинформировала о том, что выявленные нарушения были оперативно устранены».

В рамках исполнения требования представления, внесенного КСП, в адрес подрядной организации направлена претензия с требованием уплаты неустойки в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту. Кроме того, с подрядчика взыскали 297 тысяч рублей, заплаченные ранее за фактически невыполненные работы. Также «обеспечено выполнение работ подрядной организацией по окраске потолка беседки в объеме 142,48 квадратных метров на сумму 71,4 тысячи рублей, обеспечено достоверное отражение данных в бухгалтерской отчетности».

ИА “Орелград”