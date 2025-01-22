В облсовете рассказали, чего не хватает школам

Свое видение ситуации депутатам представили сотрудники областной КСП.

Аудитор Контрольно-счетной палаты Орловской области Надежда Кутузова выступила на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского областного Совета народных депутатов. Как пояснили в КСП, она доложила депутатам о результатах анализа целевого использования субвенций на финансовое обеспечение госгарантий реализации прав на получение бесплатного образования в школах. В рамках планового контрольного мероприятия установлены отдельные недостатки в деятельности департамента образования Орловской области, а также ряд нарушений при использовании субвенции образовательными организациями.

Так, в нарушение Федерального закона «Об образовании в РФ» на региональном уровне не разработан порядок расчета финансового обеспечения затрат при организации образовательной деятельности в малокомплектных организациях. Анализ финансирования реализации основных общеобразовательных программ указал на «недостаточность предусмотренных средств образовательным организациям на приобретение технических средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов».

Нарушения выявлены и при проверке оплату труда. В проверенных школах имеются так называемые классы-комплекты, утвержденные приказом директора и отраженные в статистическом отчете учреждения. Несмотря на это, оплата труда педагогическим работникам осуществлялась не за класс-комплект, а отдельно по каждому классу, что привело к искажению статистической отчетности. Работникам Кутафинской и Дубовской школ за счет средств субвенции были установлены доплаты, «не относящиеся к обязанностям педагогического персонала, а также за работу, непосредственно входящую в круг должностных обязанностей».

В качестве примера КСП приводит учителя физкультуры, которому доплачивали за работу спортивного зала и спортивную работу. Расходы на указанные доплаты составили 200,9 тысячи рублей. В нарушение норм Трудового кодекса РФ продолжительность работы школьного бухгалтера, которая одновременно выполняет работу в трех образовательных учреждениях, с учетом совместительства составляла 2,5 ставки. Это превышает месячную норму рабочего времени, установленную для соответствующей категории работников.

«В нарушение требований статьи 147, части 4 статьи 216 Трудового кодекса РФ в отсутствие результатов проведенной аттестации рабочих мест педагогическим работникам образовательного учреждения установлены компенсационные выплаты за работу во вредных условиях труда», – следует также из отчета КСП. В пресс-служба Орловского облсовета пояснили, что содокладчиком по данному вопросу выступила заместитель начальника управления финансов департамента образования Орловской области Оксана Бурлакова.

«Она отметила, что все выявленные недостатки имеют место, – следует из сообщения пресс-службы регионального парламента. – Однако представитель ведомства указала на то, что нормативы по финансовому обеспечению и методика расчетов последний раз корректировалась в 2019 году. С тех пор экономика претерпела существенные изменения. К примеру, стоимость комплекта учебников для старшеклассников увеличилась втрое. Изменилась и методика расчета оплаты труда. Оксана Александровна заверила, что по результатам рассмотрения отчета департаментом образования будет подготовлен соответствующий нормативно-правовой акт».

ИА «Орелград»