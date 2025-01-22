Орловцам не сделают коммунальную скидку из-за теплой зимы

22.1.2025 | 11:36 ЖКХ, Новости

О возможной экономии в связи с аномальной погодой поговорили в Горсовете.

Фото: ИА «Орёлград»

Прохождение отопительного периода обсудили на профильном комитете 22 января. Заместитель мэра Орла Сергей Филатов сообщил, что все в штатном режиме. Были повреждения в системах – аварийные бригады своевременно принимали меры.

О возможном перерасчете платы за отопление задумался заместитель председателя горсовета Сергей Швалов, «учитывая мягкие климатические условия». «Теплоноситель идет по графику, – пояснил Сергей Филатов. – Перерасчета не будет. Экономии нет».

Перерасчет возможен при повреждении или аварии, когда коммунальная услуга не оказывается, а ресурсы не подаются, указал заместитель мэра Орла.

ИА «Орелград»


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