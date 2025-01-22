В МЧС назвали причину пожара в промзоне Орла

ЧП унесло жизнь человека.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения накануне в 16 часов 37 минут. В Маслозаводском переулке горело складское помещение здания промышленного назначения.

На место прибыли сотрудники 3-й и 5-й, а также специализированной пожарно-спасательных частей Орла — всего около 20 человек. К этому времени помещение горело открытым пламенем. Пожарным удалось локализовать возгорание на 50 квадратных метрах (примерно к 17 часам 10 минутам), а затем полностью справиться с последствиями ЧП.

«Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при использовании сварочного аппарата», – отметили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

На месте происшествия нашли тело мужчины с многочисленными термическими повреждениями. Известно, что ему был 31 год. Также один человек эвакуировался из помещения самостоятельно ещё до приезда пожарных. Кроме того, по горячим следам МЧС сообщало об одном спасённом.

Также от огня пострадал автомобиль ВАЗ-2104.

ИА «Орелград»