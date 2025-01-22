Прокуратура обязала орловских чиновников озаботиться собаками

22.1.2025 | 11:42 Новости, Общество

В районе Орловской области не определили места для выгула животных.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Нарушение выявила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Его допустили в Дмитровском районе.

Согласно санитарным и эпидемиологическим требованиям, в муниципальном образовании должны были отвести специальные места для выгула домашних животных. Однако местные чиновники не сделали это.

В итоге прокуратура направила в суд иск, обязывающий районную администрацию выполнить требования закона. Дмитровский районный суд встал на сторону органа надзора.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в ведомстве.

Ранее приставы заставили орловчанку заплатить за грехи её собаки.

ИА «Орелград»


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