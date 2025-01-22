Орловец оставил храм без утеплителя

Мужчина проник в святилище, чтобы поживиться.

Вступило в силу решение по уголовному делу в отношении жителя Орловского муниципального округа, признанного виновным в краже. Его действия были квалифицированы по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение). Как следует из материалов уголовного дела, мужчина обчистил строящийся храм во имя священноисповедника Георгия Коссова. Допрошенный в судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью.

Из показаний, данных им в период предварительного расследования, следует, что в ночное время он вместе со своим приятелем распивал спиртные напитки в хозяйственной постройке. За полночь у него возник умысел на хищение из храма. Он подошел к окну храма и, убедившись, что его никто не видит, раздвинул гидроизоляционный материал, которым было закрыто окно. Через образовавшийся проем проник в храм, откуда похитил четыре упаковки утеплителя. Вор поочередно выбросил их через окно на улицу, а затем вылез сам.

Упаковки утеплителя он затем перенес на свой участок. По оценкам следствия, общая стоимость похищенного утеплителя составляла 4760 рублей. Вор отправился к своему знакомому, которому задолжал 500 рублей. Одну упаковку он отдал в счет возврата долга, после чего предложил приятелю купить у него еще три упаковки утеплителя, на что тот согласился. Подсудимый успел отнести покупателю две упаковки утеплителя, а когда нес третью, то на перекрестке увидел служебный автомобиль полиции.

Испугавшись, он вернулся к себе домой, где вместе с собутыльником продолжил распивать спиртное. Вскоре полиция вышла на его след и доставила в отдел, где подсудимый сразу во всем признался и написал явку с повинной. С учетом этого суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на 360 часов. Украденный утеплитель был возращен религиозной организации.

ИА «Орелград»