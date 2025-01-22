В Ливнах оправдали обвиняемого в смертельном избиении прохожего

Приговор жителю Орловской области вынесла коллегия присяжных.

В преступлении обвинялся местный житель. Ему инкриминировали статью 111 УК РФ – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». До суда мужчина находился под стражей — более одного года.

Как пишет «Уездный город Ливны», по версии следствия, в октябре 2023-го года на улице Денисова случайный прохожий задел плечом данного гражданина, который находился в нетрезвом состоянии. Это стало поводом для конфликта. Утверждалось, что мужчина ударил оппонента руками и ногами пять раз. На следующий день потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Однако кооллегия присяжных заседателей Ливенского районного суда вынесла оправдательный вердикт. Подсудимого освободили из-под стражи. Он получил право на реабилитацию.

Тем не менее, пока приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»