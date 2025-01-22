УК в Орле занялись «самозахватом» контейнерных площадок

Так оценила действия замначальника управления ЖКХ администрации.

Галина Коновалова прокомментировала спорную ситуацию в одном из дворов. О приведении в нормативное состояние контейнерной площадки, расположенной рядом с многоквартирным домом №206 по улице Комсомольской, поговорили на заседании профильного комитета Горсовета 22 января. По словам Коноваловой, площадкой одновременно пользуются жители восьми многоквартирных домов. Государственный кадастровый учет земли МКД №206 проведен. Все, что находится на участке, – собственность дома.

«Ответственность за содержание несет собственник земельного участка, – пояснила Галина Коновалова. – Жильцы заключили договор управления. Компания обязана установить мусоросборники, очищать площадку и организовать подъезд». По словам чиновницы, тариф непосредственно на содержание и обустройство площадок сбора коммунальных отходов – 27 рублей за «квадрат» площади жилья. С 2025 года – 29 рубля. Депутаты были шокированы названными цифрами и усомнились, что кто-то платит названные суммы. 2700 рублей – за квартиру в 100 «квадратов», посчитал заместитель председателя Горсовета Сергей Швалов.

На этом сенсации не закончились. Галина Коновалова пояснила: полярная позиция администрации и УК по поводу организации и содержания мест накопления мусора не раз рассматривалась в судах.

60% исков выигрывает город. В свое время администрация ставила контейнеры и бункеры – жители пользовались.

«УК палец о палец не ударили. Осуществили самозахват, не проведя учета», – оценила Коновалова.

У всех восьми домов, которые пользуются площадкой дома 206 по Комсомольской, одна управляющая компания – ЖЭУ 10.

«На всех домах есть местах для площадок», – подчеркнула Галина Коновалова.

ИА «Орелград»