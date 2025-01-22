Приставы заставили орловчанку заплатить за грехи её собаки

Животное покусало 10-летнюю девочку, сообщили в орловском Управлении ФССП.

Известно, что проблемой занималось Мценское районное отделение судебных приставов.

После нападения хозяйка не оказала никакой помощи пострадавшему ребёнку, а позднее отказалась компенсировать моральный и материальный ущерб в досудебном порядке. Однако травмы оказались серьёзными — девочке потребовалось длительное лечение.

В итоге дело дошло до суда. Там определили, что хозяйка собаки должна выплатить родителям ребёнка 300 тысяч рублей.

Однако орловчанка уклонялась от исполнения данных требований. Приставы уведомили её о том, что направят письмо её работодателю — чтобы удерживать средства из её заработной платы в счёт нужной суммы.

Так как женщина не хотела, чтобы об этой истории узнали в её рабочем коллективе, она выплатила компенсацию сразу в полном объёме. Также ей пришлось дополнительно заплатить 25 тысяч рублей — как исполнительский сбор за несвоевременное исполнение судебных требований.

ИА «Орелград»