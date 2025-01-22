Жители Орла всё ещё жалуются на асфальтовые заводы

Правда, количество таких обращений существенно упало.

Речь идёт о жалобах на воздух, испорченный работой таких предприятий в Северном районе Орла. В частности, адресатом выступало ООО «Орловский асфальт». О проблеме стало широко известно в 2022-м году, когда орловцы записали видеообращение к президенту России, хотя жители Северного района утверждают, что она существует с 2020-го.

Информацию о текущей ситуации озвучила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Орловской области Ирина Обухова, выступая на круглом столе, посвящённом охране труда. Мероприятие проходило в здании региональной Федерации профсоюзов.

По словам Обуховой, проблема, в основном, решена. «Фильтры они поставили», – указала она. Количество соответствующих жалоб значительно снизилось — в целых 17 раз.

Фактически, сейчас жалобы поступают только от жильцов одного многоквартирного дома. Причём Роспотребнадзору никак не удаётся зафиксировать нарушения.

Как объяснила Обухова, в данном конкретном случае неприятный запах появляется не при обычной работе производства, а только при процессе закачки мазута. Такая закачка может продолжаться лишь несколько часов. Поэтому специалистам Управления пока не удаётся оказаться в нужном месте в нужный момент.

ИА «Орелград»