Электричка «Железногорск – Орёл» возобновляет работу

Она должна вернуться в расписание с сегодняшнего дня.

Об этом в соцсетях объявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Поезд пригородного сообщения приостановил работу из-за режима контртеррористической операции, введённого в Курской области августе 2024-го года.

Однако для многих жителей Железногорска она являлась самой удобной возможностью добираться до нашего города, в том числе, для того, чтобы делать пересадку на поезда до Москвы. Ранее Железногорск и столицу соединял прямой поезд, но потом его также отменили из-за КТО.

Как пояснил Хинштейн, он провёл разговор с начальником Московской железной дороги Павлом Ивановым и решил вопрос о восстановлении движения электрички. Также курский глава поблагодарил руководство РЖД за оперативный и конструктивный подход к решению проблем.

ИА «Орелград»