Электричка «Железногорск – Орёл» возобновляет работу

23.1.2025 | 12:21 Новости

Она должна вернуться в расписание с сегодняшнего дня.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом в соцсетях объявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Поезд пригородного сообщения приостановил работу из-за режима контртеррористической операции, введённого в Курской области августе 2024-го года.

Однако для многих жителей Железногорска она являлась самой удобной возможностью добираться до нашего города, в том числе, для того, чтобы делать пересадку на поезда до Москвы. Ранее Железногорск и столицу соединял прямой поезд, но потом его также отменили из-за КТО.

Как пояснил Хинштейн, он провёл разговор с начальником Московской железной дороги Павлом Ивановым и решил вопрос о восстановлении движения электрички. Также курский глава поблагодарил руководство РЖД за оперативный и конструктивный подход к решению проблем.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования