ТТП решило отсудить у области 100 миллионов рублей

Об этом сообщил заместитель мэра Орла.

Вопрос работы муниципального транспортного предприятия обсудили 23 января на заседании комитета Горсовета по экономической политике и развитию предпринимательства.

Заммэра Алексей Степанов отметил, что многие перевозчики отсудили полную стоимость потерь от перевозки льготников. Компенсации лишь в рамках лимитов, определяемых областью, признана некорректной. ТТП по ЕСПБ может получить более 100 миллионов рублей. Иск адресован профильному департаменту администрации Орловской области.

«Документы поданы», – подтвердил руководитель предприятия Игорь Косолапов.

ИА «Орелград»