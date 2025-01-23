ТТП решило отсудить у области 100 миллионов рублей

23.1.2025 | 12:12 Новости, Транспорт

Об этом сообщил заместитель мэра Орла.

Фото: ИА “Орелград”

Вопрос работы муниципального транспортного предприятия обсудили 23 января на заседании комитета Горсовета по экономической политике и развитию предпринимательства.

Заммэра Алексей Степанов отметил, что многие перевозчики отсудили полную стоимость потерь от перевозки льготников. Компенсации лишь в рамках лимитов, определяемых областью, признана некорректной. ТТП по ЕСПБ может получить более 100 миллионов рублей. Иск адресован профильному департаменту администрации Орловской области.

«Документы поданы», – подтвердил руководитель предприятия Игорь Косолапов.

ИА «Орелград»


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