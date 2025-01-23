Орловец сдал силовикам ружье и патроны

Предметы вооружения он нашел в гараже умершего родственника.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, житель города Ливны обратился в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии с заявлением о добровольной сдаче незарегистрированной единицы оружия и 37 патронов к гладкоствольному оружию. Он пояснил силовикам, что предметы вооружения нашел в гараже умершего родственника. Росгвардейцы уточнили, что после проверки мужчина получит денежное вознаграждение. С начала 2024 года сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии приняли от орловцев на возмездной основе 55 единиц оружия. Сумма выплаченного вознаграждения превысила 300 тысяч рублей

А всеми правоохранительными структурами, включая ОВД, в 2024 году от населения Орловской области принято на возмездной основе 60 единиц огнестрельного оружия, составные части оружия и 24 единицы боеприпасов. За них граждане получили денежное вознаграждение в общей сумме 473,2 тысяч рублей. Такие данные озвучило региональное Управление МВД России, отметив, что финансирование механизма добровольной сдачи оружия ведется по линии государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка на территории Орловской области».

Кстати, всего в прошлом году в ее рамках на мероприятия по профилактике правонарушений было потрачено 3,144 миллиона рублей, в том числе на профилактику терроризма и экстремизма – 604,5 тысячи рублей. На вознаграждения за добровольную сдачу оружия ушла примерно шестая часть выделенного в рамках целевой программы финансирования. Напомним, что «Порядок выплаты гражданам вознаграждения за добровольно сданные оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства» правительство Орловской области утвердило в 2013 году.

В настоящий момент действуют следующие расценки: боевое ручное стрелковое оружие — 15 000 рублей за единицу; охотничье и спортивное оружие с нарезным стволом, а также комбинированное оружие, в том числе обрезы указанного оружия, — 10 000 рублей за единицу; охотничье пневматическое (свыше 7,5 Дж), огнестрельное гладкоствольное оружие, спортивное гладкоствольное оружие, в том числе обрезы указанного оружия, огнестрельное оружие ограниченного поражения — 8 000 рублей за единицу; ручное реактивное оружие, гранатометы — 15 000 рублей за единицу.

Газовые револьверы и пистолеты, в том числе с измененными тактико-техническими характеристиками, принимаются по 5000 рублей за штуку, взрывчатые вещества, кроме пороха, – по 1500 рублей за 100 грамм, самодельное огнестрельное оружие — по 2000 рублей за штуку, детонаторы — 500 рублей за штуку, порох — по 50 рублей за 100 грамм, боеприпасы к оружию с нарезным стволом — 30 рублей за единицу, боеприпасы к гладкоствольному оружию — по 15 рублей за единицу.

Основные части огнестрельного оружия, к примеру, ствол, затвор, ударно-спусковой или возвратный механизм, барабан, рамка, ствольная коробка и др., оплачиваются в размере 30 процентов от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида оружия. Гражданин, изъявивший желание сдать предметы вооружения, должен обратиться с заявлением в полицию или в подразделение Росгвардии.

ИА «Орелград»