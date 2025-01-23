Клычков разнёс глав районов за нехватку мест в ПВР

Орловский губернатор обсудил тему на совещании с муниципальными главами.

Оно состоялось сегодня.

В минувшем году в октябре на оперативном штабе Орловской области было принято решение об увеличении потенциальных мест в ПВР во всех муниципальных образованиях Орловской области. Дополнительные места в пунктах временного размещения могут понадобиться для вынужденных переселенцев из других регионов России.

Однако не во всех районах к этой задаче отнеслись ответственно. Лучший результат показал Орёл. Здесь план по поиску потенциальных новых мест для переселенцев оказался выполнен на 1392% (!). Город уверен, что сможет дополнительно принять около 700 человек.

Результаты других муниципалитетов были много скромнее. Ряд районов и вовсе не дотянул до нужных показателей. Так, Троснянский район выполнил план всего на 10%, Ливенский — на 20%, Верховский — на 50%, Залегощенский — на 60%. Также в отстающих оказался Дмитровский район (90%).

В итоге не было определено 135 мест из числа запланированных, хотя их общее число заметно выросло (на 1903, с 877 до 2780). Орловского губернатора такое отношение к решениям оперативного штаба не устроило.

Глав районов, которые провалили работу, ожидал жёсткий разговор. Оправдания не принимались. Наиболее тяжёлое общение состоялось у Клычкова с главами Верховского и Ливенского районов.

В итоге им были даны новые крайние сроки для выполнения поставленных задач — кому-то до конца недели, кому-то до конца месяца.

«Решению оперативного штаба уже три месяца. Что вы там «хотите»? Всё, что вы «хотите», сделайте потом. Выполните решение оперативного штаба. Сколько можно говорить? Как глухой с немым разговариваем. Я в этот момент жалею о разделении органов местного самоуправления с региональными и федеральными органами», – заявил губернатор.

ИА «Орелград»