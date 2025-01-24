Тросна выставила на торги участки у водохранилища

24.1.2025 | 6:51 Новости, Экономика

Охота, рыбалка и отдых на границе Орловской области за скромную плату.

 

В январе стартовали два электронных аукциона, организованных администрацией Троснянского района. Участки находятся в водоохранной зоне Михайловского водохранилища.

Первый, общей площадью 500 кв. м (№57:08:0030101:1316), вблизи деревни Слободка. Вид разрешенного использования – охота и рыбалка. Предполагается заключить договор аренды на три года. Начальная цена аукциона – 2 160 рублей, «шаг аукциона» – 64 рублей. Заявки от желающих отдыхать и рыбачить принимают до 12 февраля.

Второй земельный участок площадью 2 518 кв. м (№57:08:0810101:127) относится к селу Высокое. Вид разрешенного использования – отдых (рекреация). Договор аренды планируется заключить также на три года. Начальная цена лота  – 7 251 рубль 84 копейки. Шаг аукциона – 3%. Заявки принимают аналогично до 12 февраля.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования