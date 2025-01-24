Тросна выставила на торги участки у водохранилища

Охота, рыбалка и отдых на границе Орловской области за скромную плату.

В январе стартовали два электронных аукциона, организованных администрацией Троснянского района. Участки находятся в водоохранной зоне Михайловского водохранилища.

Первый, общей площадью 500 кв. м (№57:08:0030101:1316), вблизи деревни Слободка. Вид разрешенного использования – охота и рыбалка. Предполагается заключить договор аренды на три года. Начальная цена аукциона – 2 160 рублей, «шаг аукциона» – 64 рублей. Заявки от желающих отдыхать и рыбачить принимают до 12 февраля.

Второй земельный участок площадью 2 518 кв. м (№57:08:0810101:127) относится к селу Высокое. Вид разрешенного использования – отдых (рекреация). Договор аренды планируется заключить также на три года. Начальная цена лота – 7 251 рубль 84 копейки. Шаг аукциона – 3%. Заявки принимают аналогично до 12 февраля.

ИА “Орелград”