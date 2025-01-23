ТТП обещало подключить автобусы к ГЛОНАСС

Сейчас транспорт орловского предприятия отображается частично.

О поставленной задаче на заседании профильного комитета Горсовета 23 января сообщил руководитель ТТП Игорь Косолапов. Выполнить её надо до 1 февраля.

«Чтобы мы не доказывали друг другу: был автобус – или нет. Будут отражаться все», – пояснил он.

По контрактам ТТП должно выпускать 42 единицы техники по пяти маршрутам.

«Проблемы в выпуске автобусов есть, – признал Косолапов. – По троллейбусам и трамваям перевозки ритмичные, – сообщил директор ТТП. – 15 трамваев ходят. Четко выдерживаем график. По троллейбусам – 11-12».

По словам Косолапова, удалось увеличить поток пассажиров до 12,8 млн человек в 2024 году. В 2023 было около 12 миллионов.

ИА “Орелград”