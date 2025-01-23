На Орловщине могут погибнуть 30% посевов масличных культур

23.1.2025 | 13:51 Новости, Экономика

Причиной станет аномально тёплая орловская зима этого года.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом на заседании комитета областного совета по аграрной политике рассказала руководитель регионального Департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева. Новость сообщает портал «Орёлтаймс».

При этом Суровцева отметила, что около 90% озимых зерновых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Со своей стороны заместитель губернатора Орловской области по развитию АПК Сергей Борзёнков рассказал, что в России производятся качественные семена, которые можно будет использовать для пересеивания культур, уничтоженных из-за погодных аномалий. «Если у фермеров, других сельхозпроизводителей есть вопросы по семенам, мы готовы помогать, разъяснять, где их можно приобрести», — указал чиновник.

Также Борзёнов сообщил, что засушливая осень минувшего года не позволила развиться порядка 30% посевов рапса.

ИА «Орелград»


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