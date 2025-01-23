На Орловщине могут погибнуть 30% посевов масличных культур

Причиной станет аномально тёплая орловская зима этого года.

Об этом на заседании комитета областного совета по аграрной политике рассказала руководитель регионального Департамента сельского хозяйства Евгения Суровцева. Новость сообщает портал «Орёлтаймс».

При этом Суровцева отметила, что около 90% озимых зерновых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Со своей стороны заместитель губернатора Орловской области по развитию АПК Сергей Борзёнков рассказал, что в России производятся качественные семена, которые можно будет использовать для пересеивания культур, уничтоженных из-за погодных аномалий. «Если у фермеров, других сельхозпроизводителей есть вопросы по семенам, мы готовы помогать, разъяснять, где их можно приобрести», — указал чиновник.

Также Борзёнов сообщил, что засушливая осень минувшего года не позволила развиться порядка 30% посевов рапса.

ИА «Орелград»