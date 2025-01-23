Орёл «забрал» 72% средств, выделенных на нацпроекты

Остальное досталось другим муниципальным образованиям.

Об этом стало известно на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований, которое провёл губернатор Андрей Клычков.

Орловские чиновники подвели итоги первого этапа реализации национальных проектов — в разрезе муниципальных образований.

Процесс шёл с 2019-го года. За это время в муниципальные образования по различным направлениям нацпроектов направили около 16,5 миллиардов рублей (из них около 11 (72,2% от общего числа) — в областной центр).

Остальные муниципальные образования получили более скромные суммы. Так, на Орловский муниципальный округ пришлось 8,53% всех средств, на Ливны — 6,18%, на Мценск — 2,53%. Остальным досталось ещё меньше.

Напомним, с 2025 года в России запускаются новые нацпроекты, которые будут дополнять и развивать предыдущие. Пока известны названия пяти из них – «Семья», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Всего планируется запустить 20 новых нацпроектов.

ИА «Орелград»