Орловское предприятие отправило в Белоруссию огурцы

В республику послали две партии общим весом 40 тонн.

Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Партии отправили в течении четырёх дней. Сотрудники ведомства проконтролировали состояние продукции и её соответствие требованиям принимающей страны.

Нарушений не нашли. На партии оформили нужные документы, в том числе, фитосанитарные сертификаты.

Как уточнили в ведомстве, предприятие, отправившее овощи, ранее экспортировало огурцы в Польшу. В минувшем году туда отправились 14 партий общим весом 258 тонн.

«В Республику Беларусь отгружаются впервые», – отметили в Россельхознадзоре. До конца этого года компания планирует отправить в дружественную страну ещё 160 тонн огурцов.

ИА «Орелград»