На Орловщине впервые в январе загорелась сухая трава

О природном феномене рассказало орловское ГУ МЧС.

В Орловской области в январе зафиксированы первые случаи горения сухой травы. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону. За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 10 раз, из них три выезда совершено на ликвидацию возгораний. Более того, по данным ведомства, за сутки зарегистрировано два случая загорания сухой растительности, что для января является аномалией. Один случай зафиксирован в Ливенском районе, второй – в Краснозоренском.

«Аномально теплая зима и отсутствие снежного покрова создают вероятность возникновения возгораний сухой растительности, – пояснили в Главном управлении МЧС России по Орловской области. – Так, в 16.16 ливенские пожарные ликвидировали загорание сухой травы на берегу реки на 50 квадратных метрах вблизи деревни Горностаевка Ливенского района. А в 21.13 краснозоренские пожарные в селе Успенье потушили 1,5 га сухой травы».

К слову, с 1 ноября 2024 года расчет показателей пожарной опасности на территории Орловской области прекращен. Возобновят его с приходом тепла. По оперативным данным ГУ МЧС, в целом с начала текущего года на территории региона зарегистрировано 37 пожаров, при которых три человека погибли. Травмированных и спасенных нет. Спасатели ежедневно предупреждают местное население о возможных рисках и угрозах.

«В связи с несоблюдением населением правил пожарной безопасности при использовании газового, электрообогревательного, печного оборудования, электроприборов сохраняется вероятность увеличения количества техногенных пожаров в жилом секторе, складских, производственных помещениях, садово-дачных кооперативах», – говорится в актуальном ведомственном прогнозе.

ИА “Орелград”