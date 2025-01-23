В Орле будут судить общеопасного поджигателя

23.1.2025 | 11:07 Криминал, Новости

Объектами нападений стали женщина и её автомобиль.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, преступления произошли в 2023-м году. В октябре орловец бросил бутылку с зажигательной смесью в салон автомобиля, принадлежащего некой местной жительнице. Известно, что это произошло в тёмное время суток. Однако смесь не воспламенилась — по обстоятельствам, независящим от агрессора.

В декабре того же года, тоже в ночное время, мужчина совершил второе нападение. На этот раз он прибыл к многоквартирному дому, где жила орловчанка, разбил камнем окно её квартиры и бросил бутылку со смесью внутрь. Возгорание произошло.

Однако пожар ликвидировал один из жильцов дома. Тем не менее, в результате этих действий жизнь и здоровье граждан, находившихся в квартире, оказались под угрозой.

В итоге уголовное дело возбудили по статьям «покушение на убийство, совершённое общеопасным способом» и «покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путем поджога» (105 и 167 УК РФ). Сейчас следствие завершилось. Дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд.

ИА «Орелград»


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