Орловец Александр Селихов уходит из «Спартака»

23.1.2025 | 13:10 Новости, Спорт

Воспитанник орловского футбола не доиграл до конца контракта всего лишь около полугода.

Александр Селихов защищает научную работу. Фото: Президентская академия в Орле

Селихов является голкипером столичной команды. Его контракт заканчивается летом этого года. Однако «Спартак» и орловец решили разорвать его по обоюдному согласию.

При этом клуб выплатит Селихову всю зарплату за срок, остающийся до окончания соглашения. Как сообщает «Спорт-экспресс», это около 700 тысяч евро.

В этом сезоне Селихов сыграл за «Спартак» восемь матчей. В трёх из них он не пропустил ни одного мяча. В остальных не смог защитить ворота семь раз.

ИА «Орелград»


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