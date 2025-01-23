Орловец Александр Селихов уходит из «Спартака»

Воспитанник орловского футбола не доиграл до конца контракта всего лишь около полугода.

Селихов является голкипером столичной команды. Его контракт заканчивается летом этого года. Однако «Спартак» и орловец решили разорвать его по обоюдному согласию.

При этом клуб выплатит Селихову всю зарплату за срок, остающийся до окончания соглашения. Как сообщает «Спорт-экспресс», это около 700 тысяч евро.

В этом сезоне Селихов сыграл за «Спартак» восемь матчей. В трёх из них он не пропустил ни одного мяча. В остальных не смог защитить ворота семь раз.

ИА «Орелград»