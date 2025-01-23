ТТП уговорило сотовых операторов менять аварийные опоры

23.1.2025 | 12:47 Новости, Транспорт

В Орле планируют объекты «двойного назначения».

Фото: ИА «Орелград»

Об использовании инфраструктуры предприятия на заседании профильного комитета Горсовета 23 января рассказал заместитель мэра Орла Алексей Степанов.

По его словам, на «Трамвайно-троллейбусном предприятии» провели большую «юридическую кампанию» по размещению оборудования сотовыми операторами на опорах. (С одним из них дошли до Верховного суда). В настоящий момент ведутся переговоры: сотовые операторы будут заменять аварийные объекты на опоры двойного назначения. Верхняя часть будет сдаваться в аренду операторам.

Но есть и плохие новости. ТТП потеряло порядка 3,5 млн рублей годовой оплаты от КУ ОО «Орелтранссигнал». Теперь камеры фиксации нарушений правил дорожного движения и сети к ним размещаются бесплатно.

ИА «Орелград»


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